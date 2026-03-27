Der Glanz von Richemont in dieser Woche verblasst jedoch bei einem Blick auf die längerfristige Performance. Zwischen Anfang Januar und Ende vergangener Woche fielen die Richemont-Valoren um rund 26 Prozent von 176 auf 130 Franken. Dieses Zwischentief haben Anleger offenbar für Zukäufe genutzt. Damit lagen sie durchaus richtig - zumindest wenn es nach dem zuständigen Analysten der Bank of America geht. Am Dienstag hat er die Anlageempfehlung für Richemont auf «Buy» von «Neutral» angehoben. In den Geschäftszahlen des Cartier-Eigentümers sehe der Experte eine schrittweise Verbesserung in den Märkten Chinas und der Vereinigten Staaten, so die Begründung. Damit könnten die Folgen eines kriegsbedingt gedämpften Tourismus im Nahen Osten ausgeglichen werden.