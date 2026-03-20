Im Gegensatz zu den beiden Finanztiteln hat der Swiss Market Index (SMI) bis Freitagvormittag um fast 2,7 Prozent nachgegeben. Das Umfeld für Aktien war denn auch schwierig. Der Krieg im Nahen Osten ging weiter, womit die zuvor schon hohe Unsicherheit geblieben ist. Zudem trübten sich aufgrund wiederum steigender Ölpreise die Aussichten auf Zinssenkungen durch grosse Notenbanken ein.