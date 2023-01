Insgesamt bleibe die Nachfrage stark trotz "Stolperer" im nun laufenden Geschäftsjahr. So scheine Covid ein grösserer Gegenwind zu sein, als zuvor angenommen. Neu schätzt sie für 2023 nun noch Covid-Einnahmen von 50 Millionen Franken, nachdem sie für 2022 noch 250 Millionen prognostiziert hat. Nach wie vor sei sie "konstruktiv" eingestellt, was die Fähigkeit von Lonza betrifft, schneller als der Markt zu wachsen und die Führungsposition zu behaupten, so die Analystin.