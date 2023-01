In den USA ist die Situation nicht viel anders. Dort sind die Top-Manager ebenfalls noch nicht als Käufer von firmeneigenen Aktien an die Märkte zurückgekehrt. "Was im Moment auffällt, ist der Mangel an Aktien-Käufen, obwohl die Preise so stark gefallen sind. Das ist eine Art Warnung", gab Nejat Seyhun dem "Wall Street Journal" jüngst zu Protokoll. Seyhun ist Finanzprofessor an der University of Michigan und hat viel Forschungsarbeit in das Thema der "Directors’ Dealings" gesteckt.