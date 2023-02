Der weltweite Anstieg der Zinsen seit Ende 2021 sei grundsätzlich positiv für den ganzen Versicherungssektor, aber insbesondere für Swiss Life, die mit ihrem Geschäftsmodell weitestgehend in der Lebensversicherung verankert ist und kein Sachversicherungsgeschäft besitzt. Die höheren Kapitalmarktzinsen verbesserten dabei die Zinsmarge und somit das Sparergebnis, was die wichtigste Gewinnquelle bei Swiss Life darstelle, so die St. Galler KB weiter.