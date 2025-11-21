Laut Bloomberg stehen die Aktienmärkte vor ihrer schlechtesten Woche seit sieben Monaten. Auch der Schweizer Aktienmarkt steuert auf eine negative Wochenbilanz zu. Bedenken über hohe Bewertungen und die zentrale Frage, ob sich massive Investitionen in künstliche Intelligenz auszahlen werden, veranlassen die Anleger dazu, sich von riskanteren Anlagen zurückzuziehen.