VAT beendet am 1. Dezember wegen einer verbesserten Auftragslage die Kurzarbeit in der Schweiz, wie am Donnerstagmorgen mitgeteilt wurde. Das Ende der Kurzarbeit wird mit einer starken Nachfrage im Geschäftsfeld Advanced Industrials begründet. Zudem habe sich die Nachfrage in den Bereichen Halbleiter und Global Service stabilisiert.