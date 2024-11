Der Oktober ist gemäss den Daten der UBS der zweite Monat in diesem Jahr, in dem die Rendite negativ ausfällt. Mit Ausnahme des Aprils 2024, als die Pensionskassen eine Minusrendite von 0,91 Prozent im Schnitt erwirtschafteten, lag die Performance im laufenden Jahr immer im schwarzen Bereich. Über alle Pensionskassen hinweg beträgt die Rendite 2024 bisher plus 6,20 Prozent.