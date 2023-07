Die Aktien von Richemont verlieren in der Folge 6,7 Prozent auf 143,55 Franken, dies in einem ebenfalls schwächeren Gesamtmarkt (SMI -0,5 Prozent). Der Richemont-Titel hatte Mitte Mai ein Rekordhoch bei 161,10 Franken erzielt und lag per letzten Handelstag mit einem Plus von über 28 Prozent an der SMI-Spitze im bisherigen Jahresverlauf. Die Inhaber-Aktien von Swatch geben ebenfalls etwas nach (-1,3 Prozent).