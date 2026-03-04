Die Zeit heilt Wunden und führt zu enormem Vermögensaufbau

Ein zentrales Ergebnis der Studie betrifft die langfristige Wirkung von «Buy-and-Hold»-Strategien. Über die vergangenen 126 Jahre hätten Anlegerinnen und Anleger mit ausreichend langem Anlagehorizont selbst einschneidende Krisenphasen überstanden. Bei einer Haltedauer von 14 Jahren sei für sämtliche Investitionen seit 1909 kein Verlust angefallen – trotz der Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren und der beiden Weltkriege. Mit einer Anlagedauer von 20 Jahren war demnach sogar jedes Investment seit 1900 positiv.