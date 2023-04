"Das absolute Preisniveau der Aktien deutet eher Chancen an, insbesondere nachdem Peter Spuhler seine Beteiligung zu einer Prämie aufgestockt hat", sagt Walter Bamert, Analyst bei der ZKB, gegenüber cash.ch. Die miese globale Konsumstimmung und das Erdbeben in der Türkei liessen den Auftragseingang aber derzeit gegen Null tendieren, was für die nächsten Monate nichts Gutes verheisse. Längerfristig muss jedoch wieder in die Automation der Garnproduktion investiert werden - auch in China steht die Modernisierung der Anlagen an, um nicht ein interessantes Geschäft gänzlich an die dynamischen Nachbarländer zu verlieren.