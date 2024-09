Am Freitag notierten die Aktien bei 548 Franken und nähern sich somit dem Jahreshoch von März bei 555,20 Franken an, als die geplante Übernahme von Vodafone Italia Anfang nächsten Jahres für positive Aufruhr sorgte. Analysten scheinen jedoch für die kommende Zeit eine eher verhaltene Einstellung gegenüber der Aktie zu haben. Die geringe Anzahl an Kaufempfehlungen (6 Analysten) und die fast gleich vielen Verkaufsempfehlungen sowie das überwiegende "Hold"-Rating von acht Analysten deuten darauf hin, dass in naher Zukunft kein starkes Wachstumspotenzial vorhanden sein dürfte und eher mit einer Seitwärtsbewegung gerechnet werden muss.