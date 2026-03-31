So wie bei Lindt. Im Gespräch mit cash.ch schon vor zehn Jahren erteilte der damalige CEO und VR-Präsident Ernst Tanner einem Aktiensplit eine Absage. «Wir wollen die teuerste Aktie im Markt sein», so Marketing-Fuchs Tanner damals. Dies habe den grossen Vorteil, dass die Aktie in aller Munde sei. Über Aktien mit einem Wert von einigen hundert oder tausend Franken würde hingegen kaum gesprochen. «Wir sind ein Premiumprodukt-Unternehmen und wollen auch an der Börse einen Premium-Preis haben.» Damals stand die Aktie noch bei 68’000 Franken.