Gegenwind bei der Nachfrage musste am Montag bereits Bossard erfahren: Gegenüber dem Vorjahresquartal reduzierte sich der Umsatz um 3,8 Prozent, was nicht den Erwartungen der Analysten entsprach. An der Börse reagierte der Titel mit einem Verlust von acht Prozent, was die Frage aufwirft, ob auch andere Unternehmen anfällig für Börsenrücksetzer sind.