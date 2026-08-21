Der Swiss Market Index (SMI) wird am Freitag bei Julius Bär vorbörslich 0,16 Prozent tiefer gestellt. Alle 20 SMI-Titel notieren dabei leicht im Minus.
Am breiten Markt werden die Aktien von Georg Fischer und Komax 1,3 Prozent höher indiziert. Siegfried steigen nach den Halbjahreszahlen gar 3,3 Prozent.
Weltweit sorgten die rasant steigenden US-Schulden und die Ankündigung von US-Finanzminister Scott Bessent, die Anleihekäufe auszuweiten, für Nervosität. Analysten bezweifeln, dass die US-Regierung das Haushaltsdefizit in den Griff bekommt. «Historisch gesehen wehren sich die Märkte, wenn sie glauben, dass die Fundamentaldaten wie Rekordschulden auf ihrer Seite sind», warnte Stratege Steven Zeng von der Deutschen Bank.
Der SMI hatte am Vortag etwas schwächer geschlossen, grenzte seine Abgaben bis Handelsende jedoch deutlich ein. Schlussendlich schloss der SMI 0,13 Prozent tiefer auf 14'368,16 Punkten.