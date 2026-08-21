Weltweit sorgten die rasant steigenden US-Schulden und die Ankündigung von US-Finanzminister Scott Bessent, die Anleihekäufe auszuweiten, für Nervosität. Analysten bezweifeln, dass die US-Regierung das Haushaltsdefizit in ​den Griff bekommt. «Historisch gesehen wehren sich die Märkte, wenn sie glauben, dass die Fundamentaldaten wie Rekordschulden ​auf ihrer Seite sind», warnte Stratege Steven Zeng von der Deutschen Bank.