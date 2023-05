Worin liegt der Vorteil beim Aktiensparen gegenüber dem herkömmlichen Sparkonto?

Wenn man mit 20 beginnt diversifiziert in 100 Prozent Aktien über die ganz lange Frist anzulegen, dann hat man mit einer jährlichen Aktienrendite von 6 Prozent doppelt so viel Vermögen am Ende des Erwerbslebens, als wenn man mit 30 angefangen hätte. 10 Jahre Differenz machen 100 Prozent beim Vermögen aus. Hier sieht man exemplarisch, wie der Renditeeffekt wichtig ist über diese langen Zeiträume. Und wenn man nicht in Aktien anlegt, muss man vom Betrag her dreimal so viel sparen, um am Ende gleich viel zu haben.