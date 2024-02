Die Renten-Initiative der Jungfreisinnigen will das Rentenalter bis 2033 auf 66 Jahre erhöhen. Danach soll es automatisch weiter steigen, sofern auch die Lebenserwartung weiter zunimmt. Gestern fassten die SVP-Delegierten überraschend die Ja-Parole zu der Vorlage. Heute liegt das offizielle Rentenalter bei 65 Jahren. Was aber nicht bedeutet, dass tatsächlich alle Arbeitnehmer so lange schuften.