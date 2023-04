In allen Anwendermärkten habe es trotz der weltweit schwierigen Rahmenbedingungen Neugeschäfte gegeben. So hätten beispielsweise Schweizer Aluminium-Fenster- und -Fassadenbauer in den ersten neun Monaten einen regelrechten Boom aus dem gesamten Bauwesen erlebt, heisst es in der Mitteilung.