Im Jahresvergleich höher

Am deutlichsten abgenommen gegenüber Januar haben die Mieten in den Kantonen Nidwalden (-2,2 Prozent), Uri (-1,5 Prozent) und Neuenburg (-1,0 Prozent). In den anderen Kantonen hätten sich derweil im Februar nur geringfügige Änderungen gezeigt, so die Meldung. Ein Rückgang zeigte sich bei den Städten Zürich (-1,4 Prozent) und Lausanne (-1,7 Prozent), während sich die Mieten in Lugano (+1,7 Prozent) verteuerten.