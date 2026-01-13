«Um wie viel Prozent verändert sich der SMI bis Ende 2026?» Diese Frage hat cash.ch seiner Leserschaft vor Wochenfrist in einer Online-Umfrage gestellt.
Das Ergebnis: Die Mehrheit zeigt sich zuversichtlich, dass es mit dem Schweizer Leitindex auch dieses Jahr aufwärts geht. 54 Prozent der insgesamt 3652 Teilnehmenden erwarten einen Anstieg zwischen 0 und 10 Prozent. 15 Prozent rechnen sogar mit einem Plus von über 15 Prozent.
Deutlich verhaltener sind die Pessimisten: Lediglich 9 Prozent der Abstimmenden erwarten einen Rückgang bis 10 Prozent, weitere 10 Prozent rechnen mit einem Minus von mehr als 10 Prozent. 12 Prozent gehen von einem unveränderten SMI-Stand aus.
Die Online-Umfrage von cash.ch erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität, liefert aber ein grobes Stimmungsbarometer zur aktuellen Marktstimmung.
Unsicherheiten prägen das Börsenjahr
Damit reiht sich die Stimmung der cash-Leserschaft in jene der Schweizer Finanzbranche ein. Diese blickt mehrheitlich positiv auf das Börsenjahr 2026. Laut einem aktuellen UBS-Stimmungsbarometer rechnen fast 70 Prozent der befragten Experten mit weiter steigenden Kursen am SMI. Die Grossbank erwartet, dass sich das Gewinnwachstum des SMI von 4 Prozent im Vorjahr auf 5 Prozent beschleunigen wird.
Auch die Analysten der Helvetischen Bank sehen die defensive Ausrichtung des Schweizer Marktes als Vorteil für das Jahr 2026. «Die eher defensive Ausrichtung des Schweizer Aktienmarktes könnte im kommenden Jahr wieder gefragter werden, sollte die Luft aus der KI-Blase entweichen», schreibt die Helvetische Bank. Mehr als die Hälfte der Schweizer Aktien notiert mittlerweile unter ihrem 10-Jahres-Durchschnitt beim Kurs-Gewinn-Verhältnis – ein attraktives Bewertungsniveau mit Aufholpotenzial.
Das noch junge Börsenjahr wirft grundlegende Fragen auf: Setzt sich der Technologie-Boom fort – oder droht der aufgeblähten Blase das schnelle Ende? Könnte der defensiv geltende Schweizer Markt davon profitieren? Wie entwickelt sich die Zinspolitik unter der neu besetzten US-Notenbank Fed, deren Unabhängigkeit Donald Trump wiederholt infrage stellte? Und welche Überraschungen hält der US-Präsident noch bereit, nachdem seine Zollpolitik die Märkte in den vergangenen Monaten dominierte?
All diese Faktoren beeinflussen, wohin sich der Schweizer Aktienmarkt 2026 bewegen wird.