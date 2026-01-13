Das noch junge Börsenjahr wirft grundlegende Fragen auf: Setzt sich der Technologie-Boom fort – oder droht der aufgeblähten Blase das schnelle Ende? Könnte der defensiv geltende Schweizer Markt davon profitieren? Wie entwickelt sich die Zinspolitik unter der neu besetzten US-Notenbank Fed, deren Unabhängigkeit Donald Trump wiederholt infrage stellte? Und welche Überraschungen hält der US-Präsident noch bereit, nachdem seine Zollpolitik die Märkte in den vergangenen Monaten dominierte?