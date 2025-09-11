Im Rahmen des Börsenganges stehen bis zu 23 Prozent der Aktien der Gesellschaft zum Verkauf. Die Titel stammen der Mitteilung zufolge vollständig aus dem Besitz der Altaktionäre, dem Verlagshaus Ringier, dem Versicherer Mobiliar und dem Finanzinvestor General Atlantic. Der Medienkonzern TX Group, der seit der Gründung der Gesellschaft im Jahr 2021 ebenfalls beteiligt ist, will keine Aktien veräussern. Dem Unternehmen fliessen im Rahmen der von Goldman Sachs, JP Morgan und der UBS organisierten Transaktion keine Erlöse zu. Die Vermögensverwalter Pictet und Blackrock hätten bereits zugesagt, Titel im Wert von jeweils 150 Millionen Franken zu einem Preis von bis zu 46 Franken zu kaufen.