Frauen, Jugendliche, ältere Menschen und Flüchtlinge sollen in den Arbeitsmarkt integriert werden oder mehr arbeiten. Der Arbeitskräftemangel sei das grösste Hindernis, dass die Schweizer Wirtschaft wachsen könne, sagte Vogt in der "Samstagsrundschau" von Radio SRF. Wenn der Mangel nicht behoben werde, werde der Wohlstand der Schweiz leiden. Grund für den Arbeitskräftemangel ist vor allem, dass momentan 20'000 Personen mehr in Pension gehen, als in den Arbeitsmarkt eintreten sowie ein Stellenwachstum, wie Vogt weiter sagte.