Der Arbeitsmarkt stand im vergangenen Jahr laut dem Personalunternehmen von Rundstedt & Partner branchenübergreifend im Zeichen von Konsolidierungsmassnahmen. Es sei 2024 zwar zu mehr Entlassungen gekommen, aber gleichzeitig auch zu mehr Neueinstellungen, heisst es in dem am Donnerstag veröffentlichten Arbeitsmarkt-Barometer 2025 des Outplacement-Anbieters. Kam es zu Entlassungen, dann sei dies zudem selten aufgrund von Überkapazitäten geschehen. Vielmehr seien bestehende Strukturen optimiert und neu ausgerichtet worden, heisst es in dem Bericht.