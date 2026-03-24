Laut einer aktuellen Umfrage des Personalvermittlers Manpower hat die Einstellungsbereitschaft deutlich abgenommen. Und dies, obwohl die Auswirkungen des Iran-Kriegs noch nicht einmal berücksichtigt wurden. Gemäss der am Dienstag publizierten Studie rechnen die befragten Firmen für das zweite Quartal mit einem Netto-Beschäftigungsausblick (NEO) von 18 Prozent. Dies entspricht einem Rückgang von 8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorquartal und von 7 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr.