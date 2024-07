Fachkräftemangel nur noch in spezifischen Berufsprofilen

Die Zeiten des Arbeitskräftemangels sind vorbei, so das Fazit von Swissstaffing. Die Unternehmen handelten derzeit äusserst kostenbewusst. Statt neue Mitarbeiter zu rekrutieren würden Stellen zusammengelegt oder Überbrückungslösungen gesucht. Was den lange vorherrschenden Mangel an Fachkräften betrifft, so gibt es diesen laut dem Verband immerhin noch in spezifischen Berufsprofilen.