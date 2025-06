Wie die Studie ebenfalls zeigt, entwickelt sich die Automatisierung zu einem zentralen Bestandteil der Personalstrategie. So plant über die Hälfte der Schweizer Unternehmen, ihre Investitionen in diesem Bereich zu erhöhen. Besonders betroffen sind IT- und Datenberufe, wo 76 Prozent der Firmen erhebliche oder moderate Veränderungen durch Fortschritte in den Bereichen KI und Datenanalyse erwarten. Auch in der Logistik und Produktion rechnet die Mehrheit mit spürbaren Auswirkungen.