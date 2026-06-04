Die Lage bei der Kurzarbeit, zu der das Seco jeweils mit Verzögerung Daten publiziert, hat sich im Februar verbessert. Damals waren mit 12'066 Personen 1333 weniger von Kurzarbeit betroffen als noch im Januar. Die Anzahl betroffener Betriebsabteilungen verringerte sich um 2 auf noch 763.