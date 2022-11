Damit liegt die Schweiz im internationalen Vergleich weit vorn. In der EU etwa lag die Erwerbslosenquote im dritten Quartal bei 6,0 und in der Eurozone bei 6,6 Prozent. Noch besser sehen allerdings die offiziellen Zahlen des SECO aus, welches die Zahlen der beim RAV gemeldeten Personen auswertet. Diesen zufolge sank die Arbeitslosigkeit in der Schweiz im Oktober auf einen zwanzigjährigen Tiefstand. Zuletzt lag die Quote bei 1,9 Prozent, in den Monaten des dritten Quartals lag sie bei 2,0 Prozent und Juli und August und bei 1,9 Prozent im September.