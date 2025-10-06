Gemäss dem vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag publizierten monatlichen Bericht zur Lage am Arbeitsmarkt hat sich im September nicht viel verändert. Zwar stieg die Zahl der bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldeten Personen um 0,9 Prozent auf 133'233. Die Arbeitslosenquote blieb indes gegenüber dem August-Wert mit 2,8 Prozent unverändert. Einen leichten Anstieg vermeldete das Seco zu der um saisonale Effekte bereinigten Quote: Diese nahm um 0,1 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent zu.