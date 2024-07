Zahlreiche Angestellte fühlen sich am Arbeitsplatz gestresst – und wollen deshalb wechseln. Dass viele Arbeitnehmende in der Schweiz über einen Stellenwechsel nachdenken, geht auch aus der am Montag veröffentlichten «Global Benefits Attitudes»-Umfrage des Beratungsunternehmens WTW hervor. Jeder zweite Angestellte ist demnach offen für einen neuen Job. 16 Prozent davon streben gar aktiv eine neue Arbeitsstelle an.