Die Schweiz folgt auf Grossbritannien und Frankreich. «Das Schweizer Asset Management bleibt widerstandsfähig, international relevant und strategisch wichtig für den Schweizer Finanzplatz», liess sich AMAS-CEO Adrian Schatzmann in der Mitteilung zitieren. Er bezieht sich dabei auf die Ergebnisse der Branchenstudie «Swiss Asset Management Study 2026», die auf einer Branchenumfrage beruht und die der Verband gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen zeb veröffentlicht hat.