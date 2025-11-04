Konkret wurden 18'451 Autos neu zugelassen, wie den neusten Daten des Importverbands Auto Schweiz vom Dienstag zu entnehmen ist. Seit Jahresbeginn summiert sich die Zahl der Neuimmatrikulationen damit auf 187'378 Personenwagen. Zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr waren es bereits 194'483 Fahrzeuge. Damit summiert sich das Minus im Schweizer Automarkt im bisherigen Jahresverlauf auf 3,7 Prozent.
Der Trend zu alternativen Antrieben setzt sich indes fort. Den höchsten Marktanteil an neu zugelassenen Autos verzeichneten im Oktober 2025 die Hybridfahrzeuge mit 34,9 Prozent. Gefolgt von den reinen Benzinern mit 23,3 Prozent und vollelektrischen Antrieben mit 22,6 Prozent. Plug-in-Hybride kamen auf 12,8 Prozent und Dieselautos auf 6,4 Prozent.
Damit verfügten im Oktober 2025 bereits gut 70 Prozent der neu zugelassenen Autos über einen alternativen Antrieb. Im Oktober 2024 betrug dieser Wert noch 65 Prozent.
