Konkret wurden 18'451 Autos neu zugelassen, wie den neusten Daten des Importverbands Auto Schweiz vom Dienstag zu entnehmen ist. Seit Jahresbeginn summiert sich die Zahl der Neuimmatrikulationen damit auf 187'378 Personenwagen. Zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr waren es bereits 194'483 Fahrzeuge. Damit summiert sich das Minus im Schweizer Automarkt im bisherigen Jahresverlauf auf 3,7 Prozent.