Auch wenn die Schweizer Banken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblickten, seien sie weniger optimistisch eingestellt als noch vor Jahresfrist, schreiben die EY-Experten in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Studie. So habe der «Zinsboom», von dem die Finanzinstitute noch 2023 stark profitierten, mit den Leitzinssenkungen der Schweizerischen Nationalbank des vergangenen Jahres abrupt geendet.