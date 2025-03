Schweizer Banken fallen im globalen Digitalisierungsrennen laut einer Untersuchung weiter zurück. So ist etwa eine Kontoeröffnung ohne Videoanruf oder gar Filialbesuch immer noch kaum möglich. Konkret fielen die hiesigen Retailbanken im globalen Digitalranking von Platz 18 im Jahr 2020 auf Platz 27 zurück, wie das Beratungsunternehmen Deloitte in der am Donnerstag veröffentlichten Studie «Digital Banking Maturity» schreibt. Bei der ersten Untersuchung 2018 hätte es die Schweiz in dem Ranking noch in die Top 5 geschafft. Während andere Märkte ihre digitalen Angebote ausgebaut hätten, seien die Schweizer Banken jetzt aber über die Jahre immer weiter zurück gefallen.