«Die Erwartungen für den Geschäftserfolg der Banken in der Schweiz sind nach den Spitzenjahren 2023 und 2024 gedämpft», heisst es in einer Mitteilung der Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) vom Dienstag. Das Zinsgeschäft stehe dabei besonders unter Druck: 85 Prozent der befragten Expertinnen und Experten würden von einem Rückgang des Erfolgs in dem für viele Institute wichtigen Bereich ausgehen, da die weiter sinkenden Zinsen auf die Margen drücken. Demgegenüber würden im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft sowie im Handelsgeschäft stabile oder leicht steigende Erträge erwartet.