Effiziente Banken investieren in IT

Bearingpoint stellt auch einen Zusammenhang her zwischen der Kosteneffizienz und den Investitionen in die IT. So hätten Banken mit einer Cost-Income-Ratio von 55 Prozent oder tiefer doppelt so viel Geld in ihre IT-Infrastruktur investiert als Banken mit einer schlechteren Kosteneffizienzrate.