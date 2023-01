Während sich der Anteil der Banken, die in der kurzen Frist eine negative Geschäftsentwicklung erwarten, innerhalb eines Jahres praktisch verdoppelte, hellten sich die langfristigen Aussichten auf. Mit einem Rekordwert von 98 (86) Prozent blickten die Geldhäuser in dem Land so optimistisch in die längerfristige Zukunft wie noch nie. Hauptursache sei die Zinswende. "Dieser Wendepunkt ermöglicht es den Banken wieder, die Marge in dem für sie so zentralen Zinsdifferenzgeschäft nachhaltig zu verbessern", erklärte Schwaller weiter.