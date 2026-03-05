Mehr als drei Viertel der befragten Finanzmarktexperten der Mitgliedsinstitute erwarten für 2026 einen gleichbleibenden bis steigenden aggregierten Geschäftserfolg - und dies trotz anhaltendem Margendruck im Nullzinsumfeld. Das zeigt jüngste Konsensprognose der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) - der «Swiss Banking Outlook».