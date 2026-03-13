Nach den Angriffen Israels und der USA auf den Iran 2025 habe diese Bewegung weiter Fahrt aufgenommen, so ​Spiller. Bis es nun wieder zu deutlichen Zuflüssen aus dem Nahen Osten komme, dürfte es noch einige Wochen oder ​Monate dauern. «Im Laufe der Zeit könnten mehrere Dutzend Milliarden aus der Region in die Schweiz fliessen. ​Das hängt aber stark davon ab, wie sich der Krieg weiterentwickelt und wie lange er dauert.» Spiller zufolge fliesst erfahrungsgemäss zuerst Bargeld, später folgen Anlagen wie Aktien oder Anleihen. Die Flucht in ‌die Sicherheit treibt bereits die Währung: Der Schweizer Franken kletterte nach den Angriffen zum Euro auf den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt.