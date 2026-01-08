Kontinuierlicher Margenrückgang

Weiterhin ist das Zinsgeschäft für viele Schweizer Banken der zentrale Ertragspfeiler. Mit den Leitzinsen, die zuletzt schrittweise auf null Prozent abgesenkt worden sind, habe sich die Zinsmarge kontinuierlich verringert, halten die Verfasser des Bankenbarometers fest. Nun stünden die Institute erneut vor einem Umfeld mit niedrigen Margen im Zinsengeschäft, in dem es nur wenig Spielraum für Optimierungen gebe.