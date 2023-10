Während die EU, Grossbritannien oder auch die USA die Zügel anziehen, prallen in der Schweiz die Positionen zu der Frage aufeinander, wie Etikettenschwindel bei grünen Investments am besten verhindert werden kann. Die Schweizer Banken wollen sich selbst überwachen. Denn Selbstregulierung - ein Ansatz der sonst kein namhafter Finanzplatz verfolgt - könne schneller umgesetzt werden, so der Branchenverband. «Das ist Augenwischerei», sagt dagegen Stephan Kellenberger von WWF Schweiz. «Mit Selbstregulierung können wir Greenwashing-Vorfälle nicht verhindern.» Das letzte Wort dazu hat die Schweizer Regierung, die in den kommenden Wochen ihren Entscheid bekannt geben dürfte.