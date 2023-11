Gemäss der HSLU-Studie lassen sich bei der Wahl der Hauptbank gewisse Muster feststellen. So zögen die Raiffeisen-Banken etwa vermehrt Personen an, die der Marke eine hohe Bedeutung geben und persönliche Beratungsmöglichkeiten schätzten. Dagegen spreche Postfinance überproportional preissensitive Personen an, die Grossbanken dagegen Menschen, die auf die Höhe der Zinssätze achteten. Weniger eindeutig ist die Kundenbasis der Kantonalbanken - was es für diese nicht einfach mache, die Kundengruppen zufrieden zu stellen.