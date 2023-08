Die Sika-Valoren rasselten am Freitag morgen um bis zu 4 Prozent in den Keller, nachdem das Unternehmen seine Halbjahreszahlen präsentiert hatte. Allerdings war die Baisse nur von sehr kurzer Dauer. Der Titel legte im Tagesverlauf vom Tagestief bei 258,20 Franken auf 279 Franken zu und schloss mit einem Tagesplus von 3,6 Prozent. Am Montag stehen Sika nach der Eröffnung bei 275,10 Franken und somit 1,43 Prozent unter dem Schlusskurs von Freitag.