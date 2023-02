Im Gesamtjahr 2022 erzielte das Bauhauptgewerbe einen Umsatz von 23,3 Milliarden Franken, wie der Schweizerischen Baumeisterverband (SBV) am Mittwoch mitteilte. Dies entspricht einem Plus von 0,7 Prozent. Im Schlussquartal, also von Oktober bis Dezember, stiegen die Umsätze um 2,0 Prozent auf 6,13 Milliarden.