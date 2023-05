Das Bauvolumen ging gegenüber dem Vorjahresquartal um 8,1 Prozent zurück, wie der Schweizerischen Baumeisterverband (SBV) am Mittwoch mitteilte. Es belief sich somit noch auf knapp 5,9 Milliarden Franken. In mehreren Sparten und Regionen seien Bauprojekte redimensioniert oder zurückgestellt worden, heisst es in der Mitteilung.