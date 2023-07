Abwicklung als Option

Allerdings habe im März 2023 eine Weiterführung der Credit Suisse durch den Staat ohnehin nicht mehr im Vordergrund gestanden - dies mit Blick auf wenig positive Erfahrungen in anderen Ländern wie Grossbritannien, Holland oder Irland mit einem solchen Vorgehen, schreibt die "Financial Times" weiter. Bei einem Scheitern der UBS-Übernahme wäre vielmehr eine Abwicklung der Bank in Form eines Insolvenzverfahrens als Alternative vorgesehen gewesen.