Alle Regionen im Plus

Nach einem sehr guten Saisonstart im Juni und einem verhaltenen Juli legten die Gästezahlen insbesondere gegen Saisonende wieder deutlich zu. Allein im «goldenen Oktober» hätten die Bergbahnen 29 Prozent mehr Fahrgäste verzeichnet, heisst es weiter. Bahnen mit überwiegend inländischer Kundschaft entwickelten sich dabei etwas stärker als solche mit vorwiegend internationalem Publikum oder gemischtem Gästesegment.