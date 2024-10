Einbussen mussten in dieser Saison vor allem die Bergbahnen in Graubünden und in der Ostschweiz hinnehmen, wo die Zahl der Gäste im Vergleich zur Vorjahresperiode um 12 beziehungsweise 11 Prozent zurückging. Im Wallis und in der Zentralschweiz fiel der Rückgang mit 3 beziehungsweise 5 Prozent etwas geringer aus.