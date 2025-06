Vor allem für Restaurantbesuche und Freizeitaktivitäten gaben Herr und Frau Schweizer im Mai mehr Geld aus als im Vorjahr, wie der von Postfinance erhobene Konsumindikator zeigt. So stieg der Konsumindikator im Mai im Jahresvergleich um 1,6 Prozent an, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Damit hält der positive Trend aus den Vormonaten weiter an. Bereits in den ersten vier Monaten hatte der Indikator jeweils um mehr als 1 Prozent zugelegt.