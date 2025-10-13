Laut dem Postfinance-Konsumindikator lagen die Ausgaben um 1,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Da viele Konsumgüter günstiger waren als noch vor einem Jahr, fiel das reale Wachstum sogar noch stärker aus, wie Postfinance am Montag mitteilte. Der Konsumindikator lag zum 13. Monat in Folge im Plus, im Vergleich zu den beiden Monaten davor war die September-Zahl allerdings leicht tiefer.